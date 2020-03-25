سهرانين لـ محمد محيي تحصد 1.6 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية الفنان محمد محيي، الجديدة "سهرانين"، مليونا و300 ألف مشاهدة، بعد طرحها في 29 فبراير الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.





وتقول كلمات الأغنية: "سهرانين .. في الليل اللي نادا .. على حبيبين .. طايرين مـ السعادة .. والحنين بيزيد كل مادا .. واهو ماشيين .. وملناش إرادة ..والهوا يفتح عطره بيفوح ..عمره ما يروح إلا بيك .. قلبي بيحلق فوق ومتعلق قولتله يصدق.. انه ليك قولتله يهنيك قولتله يخليك .. قولتله يخبيك.. قولتله يغطيك قولتله يدفيك".



