تقارير: ريال مدريد يريد التعاقد مع ماني وليس صلاح

أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم، الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة "كيكر"، أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط هجومه عن طريق التعاقد مع ماني وليس صلاح كما يردد البعض، وأنه سيحاول إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات لاعبه السنغالي.





يذكر أن بعض التقارير الصحفية، ربطت محمد صلاح بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأضافت الصحيفة، أن الإنجليزي "جودان سانشو" سيكون خيار ليفربول الأول لتعويض رحيل ماني إذا تمت صفقة انتقاله لريال مدريد، وأن ليفربول لا يفكر في كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن، كما أشارت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز يرغب في التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج لتدعيم خط هجومه.





يذكر أن الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى متوقفة في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.