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أحمد موسى يناشد وزير الداخلية تسهيل حركة الأطقم الإعلامية والصحفيين الحاملين لخطاب رسمي

الخميس 26/مارس/2020 - 01:45 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تسهيل حركة الأطقم الإعلامية الحاملين لخطاب رسمي من القنوات الفضائية.

وقال "أحمد موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك تنسيقًا بين وزير الإعلام والداخلية بخصوص الطواقم الإعلامية بخطاب موقع للتعامل مع الأكمنة في الطرق خاصة الصحفيين والعاملين في القنوات.

وأضاف "أحمد موسى" أننا نتمنى حل مشكلة الخطابات لان بعض العاملين في موقع وقناة صدى البلد تعرض لمشكلة أثناء مرورهم باالطرق الآن، مؤكدا أنه هذه الأيام الصحفيين والإعلاميين يعملوا من  أجل تغطية الأحداث الجارية .

وتابع "أحمد موسى": "مينفعش نقعد في بيوتنا ولازم نبقي موجودين وتظهر الصورة الحقيقية في بلادنا"، مضيفا أننا لابد أن نرسل لأهلنا الطمأنينة من خلال حركة وسائل الإعلام والصحفيين لان هذا عملهم طبقا للقانون بكل التزام.

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