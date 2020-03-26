شفاء حالات جديدة من كورونا بمصر.. ورصد 54 إصابة.. وترامب يعلن الطوارئ في 3 ولايات.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

التحالف العربي يؤيد وقف إطلاق النار باليمن لمواجهة كورونا

العاهل السعودي: قمة العشرين "استثنائية" لمواجهة كورونا

السعودية تغلق 13 منطقة وتحظر التجول في 3 مدن لكبح الوباء

الإمارات تسجل 85 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزارة الصحة المصرية قولها إنه تم خروج 15 حالة، الأربعاء، من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين تماما من الفيروس إلى 95 حالة حتى الأربعاء، من أصل الـ 113 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتا إلى وفاة مواطن مصري من محافظة المنوفية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.





وذكرت "الراي" أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد أن العالم يواجه جائحة كورونا التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، مضيفًا: "نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز دور حكوماتنا وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".





وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت إغلاق الطرق المؤدية إلى 13 منطقة في المملكة، إثر صدور قرار بمنع الانتقال منها وإليها، مشيرةً إلى أن مراكز الضبط الأمني ستتولى إنفاذ هذا المنع في كافة الطرق الرئيسية والفرعية، والبرية والزراعية، من وإلى المناطق الثلاثة عشرة.





ونقلت "القبس" عن وزارة الصحة السعودية قولها إن المملكة سجلت ثاني وفاة بفيروس كورونا المستجد لمقيم في مكة المكرمة، وتسجيل 133 إصابة جديدة.





وذكرت "الراي" أن الإمارات أعلنت تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 7 إصابات للشفاء التام، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة 333 حالة.





دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.





وذكرت "الأنباء" أن سأرة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، بوب ليفنسون، الذي فُقد أثره في إيران في 2007 في ظروف غامضة، أعلنت أنّه "توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".







