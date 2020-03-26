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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-3-2020.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 10:15 ص
الطقس
الطقس
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس اليوم، الخميس، في القاهرة، معتدلًا فى فترات النهار وشديد البرودة أثناء الليل مع وجود شبورة صباحية، ووجود فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح معتدلة كذلك على الوجع البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.


وأوضحوا أن مدن ومحافظات الصعيد تشهد درجات حرارة عالية صباحًا وانخفاضا شديدا فى درجة الحرارة ليلًا.

درجات الحرارة الصغرى والكبرى: 
القاهرة العظمى 26 والصغرى 15 

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 

مطروح  العظمى 21 والصغرى 12 

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15 

طابا العظمى 13 والصغرى 17 

كاترين العظمى 23 والصغرى 10 

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18 

الغردقة العظمى 26 والصغرى 18 

الفيوم العظمى 28 والصغرى 14 

بنى سويف العظمى  29 والصغرى 14 

المنيا العظمى 31 والصغرى 16 

أسوان العظمى 27 والصغرى 20 

الوادى الجديد العظمى 34 والصغرى 16 

حلايب العظمى 29 والصغرى 18
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