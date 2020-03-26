درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-3-2020.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس اليوم، الخميس، في القاهرة، معتدلًا فى فترات النهار وشديد البرودة أثناء الليل مع وجود شبورة صباحية، ووجود فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح معتدلة كذ لك على الوجع البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.







