محمود تريزيجيه مطلوب فى الدوري التركي من جديد.. تفاصيل

أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا، مطلوب في الدوري التركي من جديد بعد تألقه اللافت فى الدوري الإنجليزي.









وكان اللاعب المصري قد انضم إلى الفيلانز قادمًا من فريق قاسم باشا التركي، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.













وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تريزيجيه قد يعود إلى الدوري التركي بعد نهاية الموسم الحالي، مرة أخرى، حيث يتطلع أحدى الأندية إلى الظفر بخدماته.









وأوضحت أن ذلك النادي هو بشكتاش، حيث وضع تريزيجيه ضمن أهدافه في موسم الانتقالات الصيفي المُقبل.













وسلطت الصحيفة الإنجليزية الضوء على أداء تريزيجيه في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، حيث أشارت إلى أنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة للعب في إنجلترا، ولذلك كافح من أجل إثبات نفسه قبل إيقاف البطولة بسبب فيروس كورونا.









ولم تنس الصحيفة الهدف الشهير الذي سجله تريزيجيه في الوقت القاتل أمام ليستر سيتي في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.









وتمكن تريزيجيه من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 93، بعد تمريرة من مواطنه المصري أحمد المحمدي، ليتأهل أستون فيلا إلى النهائي، ويخسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.









وقارنت الصحيفة بين أرقام تريزيجيه مع أستون فيلا، وأرقامه مع قاسم باشا، حيث أوضحت أنه سجل 4 أهداف وصنع 3، في 31 مباراة في مختلف المسابقات بقميص الفريق الإنجليزي، في حين تمكن من تسجيل 25 هدفًا وصناعة 18، في 71 مباراة مع قاسم باشا، وهو ما جعله هدفًا جذابًا للغاية بالنسبة لـ بشكتاش.