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وضع ملك ماليزيا وزوجته فى الحجر الصحى بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل، بأنه تم وضع ملك ماليزيا وزوجته تحت الحجر الصحى بعد إصابة عاملين بالقصر الوطنى بفيروس كورونا.

وكان المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أعلن أمس الأربعاء، عن 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى ماليزيا، ليصبح بذلك العدد التراكمى 1796 حالة بما فيها 19 وفاة، وصرح المدير العام للصحة الماليزية، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، بأن من ضمن العدد التراكمي للحالات 199 حالة متعافية وسمح لها بالخروج من المستشفيات.

ليتبقى بذلك عدد المرضى المتلقين للعلاج حتى الآن وعددهم 1578 شخصًا، بما في ذلك 45 حالة تحت العناية المركزة، بحسب المسؤول.

وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أعلن أمس الأربعاء، أن ماليزيا ستمدد القيود المفروضة على الحركة وتعلن عن مجموعة ثانية من الحوافز الاقتصادية مع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.. تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أعلنت فيه ماليزيا تسجيل 172 حالة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1796 إصابة وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وأغلقت ماليزيا حدودها منذ الأسبوع الماضي وفرضت قيودا على الانتقالات الداخلية، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات والأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 31 مارس.
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