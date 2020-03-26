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أخبار العالم

الكشف عن تفاصيل إصابة أول صينية في ووهان بـ كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:59 ص
الصين تصدم الجمهور
الصين تصدم الجمهور بسبب كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الخميس نبأ صادم للجمهور حول تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

وكشفت صحيفة صينية، تفاصيل إصابة أول شخص في مدينة ووهان بعدوى فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء عالمي، بعد تفشيه في الكثير من الدول مخلفًا آلاف الوفيات.

وقالت صحيفة "Pengpai" الصينية، إن امرأة تبيع الجمبري في سوق الأسماك في ووهان، كانت أول من أصيب بالفيروس التاجي الجديد، حيث أصيبت بالحمى في 11 ديسمبر 2019، لسبب مجهول.

ووفقًا للصحيفة، فإنه قد ثبت، في وقت لاحق، أنها كانت أول حالة مؤكدة لعدوى كوفيد – 19 في سوق ووهان للأسماك والمنتجات البحرية.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أفادت لجنة الصحة في ووهان أن عدوى الالتهاب الرئوي الغامض، انتقلت إلى 28 شخصا، كانوا على تواصل طويل الأمد بسوق ووهان للمنتجات البحرية.

وتم الإعلان حينها عن عدم وجود أدلة واضحة على انتقال المرض من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر حُسم بشكل قاطع في شهر يناير الماضي، بعد انتشار العدوى في الصين بشكل كبير.

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