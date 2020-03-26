يارا تغني أغنية جديدة بعنوان خليك بالبيت.. شاهد

حرصت الفنانة يارا، على توعية جمهورها ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال نصيحتهم بالجلوس في المنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة.





نشرت يارا، فيديو لها وهي تغني أغنية بعنوان "خيلك بالبيت"، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتقول كلماتها: " كلمة ياريت بعمرا ما عمرت بيت .. كرمالي وكرمالك. .. حتى ما تخسر حالك .. موتلي اهمالك .. وخليك بالبيت .. موتلي اهمالك وخليك بالبيت".





علقت يارا، على الفيديو قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق ابو جوادي، وان شاءالله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت .. ويلّي مش بالبيت ابعتولوا هالأغنية".