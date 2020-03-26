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فن

يا رب كورونا يموت.. شاهد.. أحمد شامي يستعيد ذكريات جلساته مع أحمد فهمي وأمير كرارة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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ماجده المهدي
شارك الفنان أحمد شامي نجم فرقة واما الغنائية، جمهوره بصورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر شامي في الصورة برفقة أصدقائه الفنانين أحمد فهمي وأمير كرارة وأحمد صلاح حسني والمنتج ياسر خليل وعلق شامي على الصورة قائلا: "واحشتوني يا رجالة يا رب الكورونا يموت عشان نرجع نتقابل على خير يا رب.... واهو احنا دايما ملتزمين البيت شقاوة قديمة بقي".

ويذكر ان الفنان أحمد شامي سوف يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل " اسود فاتح" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي » تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة أحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي. 

على صعيد آخر يواصل شامي تصوير دوره في مسلسل «فرصة تانية» مع الفنانة ياسمين صبري وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج احمد سمير فرج وإنتاج شركه سينرجي.

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