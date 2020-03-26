مقتدى الصدر: فيروس كورونا يحمل رسائل سماوية لهذه الدول.. تفاصيل

أشار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم، الخميس، من خلال تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجماعي "تويتر"، إلى أن فيروس كورونا المستجد يحمل في طياته "رسائل سماوية"؛ داعيا دولا، من بينها سوريا واليمن وليبيا إلى وقف الحروب.

وقال الصدر، في تغريدته: إن "الرسالة الأولى التي نستطيع أن نفهمها من الوباء هي: أيها المسلمون العرب، كفاكم حربا، في سوريا، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي غيرها".





وأضاف: "إنكم إن تراحمتم فقد يرحمكم الله إن لم يفت الأوان.. ولات حين مندم".





وسجلت وزارة الصحة العراقية، 346 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق و29 حالة وفاة.





وقد تم الإعلان رسميا عن 478 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشار الوباء؛ كما تم تسجيل 21528 حالة وفاة بالفيروس حول العالم.





وأعلنت معظم الدول المعنية عزلا إلزاميا كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا.. وفرضت دول أخرى حظرا للتجول أو اكتفت بتوصيات صارمة.





وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، في وقت سابق الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة قد تتحول إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك "تسارعا كبيرا للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة.