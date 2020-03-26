التنمية المحلية: استثناء 4 فئات تابعة للوزارة من قرار الحظر

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك فئاتا يتم استثناؤها من قرار حظر التجول المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ل"صدى البلد،" إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لبعض العاملين بالادارة المحلية أو شركات النظافة أو متعهدى القمامة والعاملين بالخدمات في المحافظات ليتم استثنائهم من الحظر.





كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قال إن هناك التزاما تاما من أهالي البحر الأحمر ومدينة الغردقة بقرار حظر التجوال ولا يوجد أي مواطن في الشارع بعد ساعات الحظر، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على أكمل وجه ولا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف.





وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه تلقي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس مدينة القصير بعد مُنعه من المرور خلال ساعات الحظر، أثناء عودته من إجازة واستأذن مدير أمن البحر الأحمر للسماح له بالمرور ومعه مدير الأمن لمتابعة سير تطبيق حظر التجول.





وتابع محافظ البحر الأحمر، أن كان هناك بعض الحالات الفردية لمن خرقوا الحظر بسبب رغبتهم في شراء بعض الاحتياجات معلقا: "أحنا هنسامح فى الحالات دي أول يوم فقط".