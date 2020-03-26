AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا تفعل الحوامل قبل الولادة للوقاية من كورونا؟

الخميس 26/مارس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
لا توجد أي أدلة علمية تثبت أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن، ووفقا للمنظمة العملية لأطباء النساء والتوليد والجمعية الألمانية لطب النساء والتوليد، "من المتوقع أن غالبية الحوامل ممن يصيبهن الفيروس يعانين من أعراض متوسطة الحدة أشبه بأعراض البرد أو الأنفلونزا وفي حالة وجود مشكلة سابقة في القلب أو الرئة، فمن المحتمل حينها حدوث مضاعفات بالجهاز التنفسي في حالة الإصابة بفيروس كورونا". 

ما الذي يجب عمله مع اقتراب موعد الولادة؟

تستعد جميع العيادات والأماكن المخصصة للولادة حاليا لتوليد سيدات ربما يحملن فيروس كورونا لتحديد نطاق وطريقة التواصل بينهن وبين الطاقم الطبي.

ويمكن أحيانا السماح للأب بالتواجد أثناء الولادة، حيث يختلف الأمر من عيادة إلى أخرى، ولكن ربما لن يتم السماح لأي شخص آخر سوى الأب بزيارة الأم والمولود.

ماذا تفعل السيدة الحامل في حالة الشك في إصابتها بفيروس كورونا؟

في حالة ظهور أعراض كارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو صعوبة التنفس، يجب التواصل فورا مع الطبيب عبر الهاتف، مع الحرص على عدم التوجه مباشرة للعيادة أو المستشفى بدون الاتصال أولا. كما يجب الامتناع عن تناول أي دواء أو عقار بدون استشارة الطبيب المختص.

وينصح الخبراء بضرورة التحقق باستمرار من الإصابة بالفيروس خلال فترة الحمل، وإن تم الكشف عن انتقال العدوى بالفيروس، يجب أن تحصل الحامل على عناية أكبر ومتابعة طبية عن قرب.

كيف يمكن تقليل فرص الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحمل؟

تنصح منظمة الصحة الدولية الحوامل بمحاولة خفض فرص التقاط العدوى بالفيروس، عبر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، كما يجب على الحوامل الحصول على كافة التطعيمات اللازمة ضد الانفلونزا على الأقل لتجنب الإصابة بها مع فيروس كورونا في الوقت نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض فقر الدم عند الحامل.. مصدر قلق على الأم والجنين

بعد إصابة أول جنين بـ كورونا.. أمراض تنتقل من الأم أثناء الحمل

حقيقة إصابة الحامل بـ فيروس كورونا.. وما الطريقة المثلى للولادة

أكثر الأسئلة بحثًا عن فيروس كورونا بـ جوجل والإجابة عنها

طبيب يقدم روشتة ثقافية لحماية صحة المرأة الحامل من كورونا

هل تنتقل عدوى «كورونا» من الأم إلى الجنين أثناء الحمل؟

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا

ماذا قرر طارق شوقي اليوم بشأن طلاب التعليم الفني؟ .. تفاصيل

استثناء لهؤلاء.. ما هي المحلات التي يسمح لها بالعمل الجمعة والسبت

رسميًا .. التعليم تقرر استبدال امتحانات الاعدادية بالمشروعات البحثية

الزموا منازلكم.. طبيبة مصرية من إيطاليا تروي كواليس ساعات الرعب وتزف بشرى.. فيديو

ديلي ميل تعلن مفاجأة صادمة عن الدوري الإنجليزي.. وموقف فريق محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا