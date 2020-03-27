الكتب بالمجان.. مبادرة دار ليان حتى انتهاء أزمة كورونا

دعمًا لفكرة عدم الخروج من البيت واستغلال الوقت فى القراءة، اتخذت دار ليان خطوات مجتمعية لدعم القراء فى ظل أزمة فيروس كورونا، إذ أنه كل يوم الساعة 8 مساء ولمدة أسبوع تقدم الدار على الصفحة الرسمية لها لايف مباشر لمدة ساعة وتلخيص أحد الكتب الهامة حول صناعة الكتاب بالمجان.



