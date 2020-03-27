AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الكتب بالمجان.. مبادرة دار ليان حتى انتهاء أزمة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
دعمًا لفكرة عدم الخروج من البيت واستغلال الوقت فى القراءة، اتخذت دار ليان خطوات مجتمعية لدعم القراء فى ظل أزمة فيروس كورونا، إذ أنه كل يوم الساعة 8 مساء ولمدة أسبوع تقدم الدار على الصفحة الرسمية لها لايف مباشر لمدة ساعة وتلخيص أحد الكتب الهامة حول صناعة الكتاب بالمجان.

كما تقدم دار ليان للنشر والتوزيع مبادرة  الكتب بالمجان، من خلال توزيع 3 كتب منوعة  من الكتب المتوفرة بالدار ( روايات ومجموعات قصصية باللغة العربية)، إذ أكد فتحي المزين مدير الدار أن الكتب معقمة ونبحث عن شركة شحن توصل الكتب وتدفع لها  رسوم الشحن فقط  عند التوصيل، لافتا إلى أن سلامة كل فرد وسلامة البلد هى فى الجلوس فى المنزل والتقيد بالتعليمات، ويمكن إرسال الطلبات على الإيميل التالي [email protected]
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهضة مصر تطلق أبلكيشن لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

‏"غجرية.. معزوفة مشاعر".. إصدار جديد للزيات في معرض الكتاب 2020

وتين.. رواية جديدة لدار الزيات في معرض الكتاب

"دريم بن": خصومات كبرى للشباب وطلاب الجامعات في معرض الكتاب

تمار.. ندوة في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

السعيد للنشر تعلن عن مسابقتها الأولى في الرواية الإنجليزية

ترشيحاتنا

بث مباشر .. ترامب يعلن تطورات جديدة بشأن كورونا

بعد حسم مصير الطلاب اليوم .. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020

أخبار الرياضة: الكاف يزف بشرى لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا.. حقيقة تعرض أحمد حسن لـ حادث سير

مراسلة الجارديان البريطانية تغادر مصر بعد سحب اعتمادها بسبب كورونا

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

أخبار الزمالك اليوم.. حريق هائل داخل نادي الزمالك.. مرتضى منصور يكثف اتصالاته لحسم صفقة نجم الجزائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد