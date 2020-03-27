الكتب بالمجان.. مبادرة دار ليان حتى انتهاء أزمة كورونا

دعمًا لفكرة عدم الخروج من البيت واستغلال الوقت فى القراءة، اتخذت دار ليان خطوات مجتمعية لدعم القراء فى ظل أزمة فيروس كورونا، إذ أنه كل يوم الساعة 8 مساء ولمدة أسبوع تقدم الدار على الصفحة الرسمية لها لايف مباشر لمدة ساعة وتلخيص أحد الكتب الهامة حول صناعة الكتاب بالمجان.
كما تقدم دار ليان للنشر والتوزيع مبادرة الكتب بالمجان، من خلال توزيع 3 كتب منوعة من الكتب المتوفرة بالدار ( روايات ومجموعات قصصية باللغة العربية)، إذ أكد فتحي المزين مدير الدار أن الكتب معقمة ونبحث عن شركة شحن توصل الكتب وتدفع لها رسوم الشحن فقط عند التوصيل، لافتا إلى أن سلامة كل فرد وسلامة البلد هى فى الجلوس فى المنزل والتقيد بالتعليمات، ويمكن إرسال الطلبات على الإيميل التالي [email protected]