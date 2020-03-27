لهيب الأسعار يحرق أهالي المنوفية .. أين مباحث التموين من جشع التجار

حالة من الجشع وقلة الضمير وعدم مراعاة الأخلاقيات والابتزاز العلني هي ما يسيطر على تجار وجزاري محافظة المنوفية خلال هذه الأيام التي تعاني منها البلاد من فيروس كورونا المستجد.





فالتجار رفعوا الأسعار إلى أضعاف الأضعاف دون رحمة ولا شفقة علي أصحاب المعاشات أو الفقراء وأصحاب الدخل البسيط .





وتحدث معنا عبدالرحمن رجب قائلا: فوجئت أثناء قيامي بشراء اللحمة بارتفاع سعر كيلو اللحمة من مائة جنيه الي 130 جنيه وفي بعض المحلات الأخرى الي 140 جنيه للكيلو ، وسألت الجزار عن سبب ارتفاع سعر اللحمة بهذه الدرجة الجنونية فأجابني بكل تبجح كل حاجه زادت ايه مشكلة اللحمة بقي".





وتحدث أيضا ممدوح عبدالعظيم قائلا تجار الخضروات والفاكهة رفعوا الأسعار للضعف ووصل سعر كيلو الطماطم ل10 جنيهات ووصل سعر الكيلو في اخر السوق ل15 جنيه وغير مسموح لك بوضع يديك لاختيار ما تشتريه بل يقوم البائع بالوزن لك دون ان تختار بضاعتك كالمعتاد في بقية الأيام.





وتحدثت معنا أيضا الحاجة ه. م ربة منزل قائلة:" التجار مبيراعوش ربنا فينا ولا بيراعوا ظروف البلد اللي احنا فيها دي وأهم حاجه عندهم يكسبوا وخلاص وميهمش عندهم اي حاجه".





وطالب أهالي قرى مركز منوف محافظ المنوفية بتكثيف حملات التموين علي الباعة مراعاة لظروف الفقراء ولتطبيق القانون على الذين يتلاعبون بأقوات الفقراء.