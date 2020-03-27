AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لهيب الأسعار يحرق أهالي المنوفية .. أين مباحث التموين من جشع التجار

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
:محمد امين
حالة من الجشع وقلة الضمير وعدم مراعاة الأخلاقيات والابتزاز العلني هي ما يسيطر على تجار وجزاري محافظة المنوفية خلال هذه الأيام التي تعاني منها البلاد من فيروس كورونا المستجد.

 فالتجار رفعوا الأسعار إلى أضعاف الأضعاف دون رحمة ولا شفقة علي أصحاب المعاشات أو الفقراء وأصحاب الدخل البسيط .

 وتحدث معنا عبدالرحمن رجب قائلا:  فوجئت أثناء قيامي بشراء اللحمة بارتفاع سعر كيلو اللحمة من مائة جنيه الي  130 جنيه وفي بعض المحلات الأخرى الي 140 جنيه للكيلو ، وسألت الجزار عن سبب ارتفاع سعر اللحمة بهذه الدرجة الجنونية فأجابني بكل تبجح كل حاجه زادت ايه مشكلة اللحمة بقي".

 وتحدث أيضا ممدوح عبدالعظيم قائلا تجار الخضروات والفاكهة رفعوا الأسعار للضعف ووصل سعر كيلو الطماطم ل10 جنيهات ووصل سعر الكيلو في اخر السوق ل15 جنيه وغير مسموح لك بوضع يديك لاختيار ما تشتريه بل يقوم البائع بالوزن لك دون ان تختار بضاعتك كالمعتاد في بقية الأيام.

 وتحدثت معنا أيضا الحاجة ه. م ربة منزل قائلة:" التجار مبيراعوش ربنا فينا ولا بيراعوا ظروف البلد اللي احنا فيها دي وأهم حاجه عندهم يكسبوا وخلاص وميهمش عندهم اي حاجه".

 وطالب أهالي قرى مركز منوف محافظ المنوفية بتكثيف حملات التموين علي الباعة مراعاة لظروف الفقراء ولتطبيق القانون على الذين يتلاعبون بأقوات الفقراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار الذهب بقيمة 8 جنيهات في أول تعاملات الأسبوع

6 جنيهات متوسط تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم

حملات على الأسواق بعد ارتفاع الأسعار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

وزير التعليم : لن نحاسب طلاب النقل والشهادات على مناهج ما بعد 15 مارس هذا العام

الأزمات تتوالى .. الكويتية غدير السبتي تتعرض للنصب بعد إصابة ابنتها بـ كورونا

رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن دور سيد عبدالحفيظ في الأهلي

أحمد زاهر يصف بناته بالجنون بسبب فيديوهاتهم

أوائل ضحايا كورونا في الفن ..وفاة ممثل شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط رجل يمني يبصق داخل مركز تجاري في السعودية.. واشتباه في إصابته بـ كورونا

وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو