لاعب تنس الطاولة بـ الأهلي لـ صدى البلد: حسنت علاقتي بربي خلال التوقف

يشهد النشاط الرياضي في مصر والعالم، ركودًا كبيرًا وملاعب خاوية، بعد تعليق النشاط في معظم بلدان العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف خلال فترة قصيرة.









ويواجه الرياضيون في مصر حالة من الملل، بعد توقف النشاط، وتطبيق حظر التجوال الجزئي، الأمر الذي أرغم الجميع على المكوث في المنزل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا القاتل.









ويسلط موقع "صدى البلد"، الضوء على نجوم الرياضة وكرة القدم في مصر، وإبراز حياتهم اليومية، خلال فترة النشاط الرياضي، التي امتدت لأسبوعين آخرين، بعد قرار مجلس الوزراء.









محمد البيلي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، أكد حزنه الشديد من تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهها حتى يعود إلى مصر من سفره بالخارج.









وقال البيلي لـ "صدى البلد": "عانيت عندي عودتي من الجزائر حيث ألعب هناك، مكثت في القاهرة نحو أسبوع لا أستطيع العودة إلى مسقط رأسي بالمنصورة، لكن أنا هناك الآن بحمد الله".









وحول قضاء يومه خلال فترة الحظر، أكد نجم النادي الأهلي، أن يومه يمر بين التلفاز والهاتف، بالإضافة إلى أداء بعض التمارين والجلوس مع والدته التي لم يرها منذ فترة بسبب سفره.









وأضاف محمد البيلي: "أحاول وضع نظام غذائي والقيام ببعض التمارين، كما إن توقف النشاط منحني فرصة من التقرب إلى الله من جديد، الآن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع".









ووجه نجم منتخب الطاولة رسالة إلى الجماهير يطالبهم باتباع تعليمات وزارة الصحة والمكوث في المنزل، وعدم النزول إلا عند الضرورة، للمرور من هذه المحنة بأمان وسلام.