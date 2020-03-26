سعد سمير يواصل البرنامج التأهيلي ويعود للتدريبات الجماعية مايو المقبل

يخوض سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل يومي تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق.





ويؤدي سعد سمير تدريبات علاجية وبدنية وفقا للبرنامج الموضوع له من الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة وتر اكيلس .





ويقوم سعد بمتابعة برنامجه التدريبي يوميا مع طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق عبر “واتس آب”.



