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رياضة

سعد سمير يواصل البرنامج التأهيلي ويعود للتدريبات الجماعية مايو المقبل

الخميس 26/مارس/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل يومي تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي سعد سمير تدريبات علاجية وبدنية وفقا للبرنامج الموضوع له من الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة وتر اكيلس .

ويقوم سعد بمتابعة برنامجه التدريبي يوميا مع طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق عبر “واتس آب”.

وأوضح الجهاز الطبي للاهلي ان سعد سمير يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي باستجابة جيدة وسوف يعود تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية شهر مايو المقبل وفقا للبرنامج المحدد للاعب من بعد جراحة وتر اكيلس.
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