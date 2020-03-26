AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثاني .. قوات الأمن تفرض حظر التجول بأسيوط .. فيديو وصور

الخميس 26/مارس/2020 - 10:54 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

تفقد اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، مساء اليوم الخميس عددا من التمركزات الأمنية بميادين الحرب والسلام والشهيد أحمد جلال والمحطة وقناطر أسيوط الجديدة ومداخل ومخارج مدينة أسيوط رافقه عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، للتأكد من انضباط القوات في تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الثاني.


وشدد مدير أمن أسيوط، على القوات اليقظة والانضباط خلال تطبيق حظر التجوال، والتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، مطالبا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظا علي صحتهم ومنعا لانتشار العدوى.


وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، فرضت لليوم الثاني، حظر التجول بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من مساء اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.


ونشرت مديرية الأمن عددا من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات " مصر تستطيع .. سلامتك وأسرتك تهمنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير أمن الفيوم فى جولة للمرور على التمركزات الأمنية

بابل.. مبادرات شبابية دعمًا للفقراء تزامنًا مع حظر التجول

الحكومة تحصن الشعب من كورونا بـ حظر تجول.. وبرلمانيون: الفيروس يراك وأنت لا تراه.. وعقوبات رادعة للمحرض على النزول في ساعات الحظر

أمن أسيوط يفرض حظر التجول بمختلف مراكز المحافظة .. صور

شاهد.. ماذا فعل مدير أمن أسيوط لنقل مريض إلى مسكنه خلال فرض حظر التجول

شوارع أسوان خالية والتزام مواطنيها بتطبيق الحظر.. صور

ترشيحاتنا

رسميًا .. التعليم تقرر استبدال امتحانات الاعدادية بالمشروعات البحثية

آخر اكتشافات الصين.. نوع من أدوية المفاصل يهزم فيروس كورونا

وزير التعليم : لن نحاسب طلاب النقل والشهادات على مناهج ما بعد 15 مارس هذا العام

قرار مهم من وزير التعليم للطلاب المصريين الدارسين في 7 دول

كل ما تريد معرفته عن قرارات وزير التعليم الجديدة (بيان كامل)

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا