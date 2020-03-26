لليوم الثاني .. قوات الأمن تفرض حظر التجول بأسيوط .. فيديو وصور

تفقد اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، مساء اليوم الخميس عددا من التمركزات الأمنية بميادين الحرب والسلام والشهيد أحمد جلال والمحطة وقناطر أسيوط الجديدة ومداخل ومخارج مدينة أسيوط رافقه عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، للتأكد من انضباط القوات في تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الثاني.





وشدد مدير أمن أسيوط، على القوات اليقظة والانضباط خلال تطبيق حظر التجوال، والتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، مطالبا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظا علي صحتهم ومنعا لانتشار العدوى.





وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، فرضت لليوم الثاني، حظر التجول بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من مساء اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.





ونشرت مديرية الأمن عددا من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات " مصر تستطيع .. سلامتك وأسرتك تهمنا".