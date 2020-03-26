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أخبار العالم

الحرب العالمية على الوباء.. محمد بن زايد: ندعم ونشارك في كل تحرك دولي للتصدي لـ كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:31 م
ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي
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شيماء مصطفى
نشر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقطع فيديو لما جاء في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G20"، التي أقيمت اليوم الخميس، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال بن زايد معلقا على الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع "تويتر": "شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G20 "لمواجهة فيروس "كورونا.. مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي".

وأضاف: "الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته، نستطيع معا.. ومعا فقط التغلب على هذا الخطر وكبح جماحه".

وأكد قادة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، التزامهم بالعمل بشكل موحد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعهد القادة في بيان ختامي للقمة، باتخاذ جميع التدابير الصحية الضرورية والتمويل اللازم لاحتواء الوباء.

وأوضحوا أن أولوياتهم هي مواجهة الوباء وآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين التزامهم بحماية الأرواح وتأمين الوظائف.

كما أشاروا إلى التزامهم بإعادة الثقة للاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو.

كما تعهد قادة مجموعة العشرين بتعزيز تفويض منظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا، معلنين التزامهم بزيادة تمويل البحث العملي وتطوير اللقاحات والأدوية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.
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