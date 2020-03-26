مراسلة الجارديان البريطانية تغادر مصر بعد سحب اعتمادها بسبب كورونا

غادرت روث مايكلسون مراسلة جريدة الجارديان البريطانية بالقاهرة الاراضي المصرية متوجهة الى بريطانيا بعد سحب الهيئة العامة للاستعلامات اعتمادها بعد قيامها بنشر تقرير مفبرك عن مصر بشأن فيروس كورونا يتضمن أرقامًا وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة في مصر.





وكانت وزارة الصحة المصرية قد نفت في بيان رسمي هذه التقديرات الجزافية، وكذلك منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الدولة المصرية وأشادت بتعاونها والعمل بشفافية إزاء هذا الوباء.. وبالإضافة إلى ذلك فان الواقع المصرى متاح أمام مئات المراسلين الأجانب المعتمدين بمصر والذين يتجولون بكل حرية في كل أنحاء البلاد ويشاهدون الواقع وبإمكانهم رصد اية حالات أو ظواهر على أرض الواقع.





وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كافة المراسلين أن يأتى من يستطيع منهم بأسماء أية حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية.