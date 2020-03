أبناء الأمير ويليام يشاركون في حملة التصفيق للأطقم الطبية.. فيديو

شارك أبناء الأمير ويليام دوق كامبريدج، في الحملة التي أطلقها الشعب البريطاني لتشجيع الأطقم الطبية، على ما يقومون به من جهد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ونشر دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، مقطع فيديو على حساب "انستجرام"، لأبنائهم الأمراء جورج ولويس وشارلوت، وهم يضحكون ويصفقون معًا تقديرًا منهم للأطقم الطبية.





وتجمع الشعب البريطاني، في تمام الساعة الثامنة مساء، للتصفيق وتقديم التحية للأطقم الطبية، الذين يكافحون من أجل إنقاذ مصابي فيروس كورونا المستجد.





وشارك رئيس وزراء البريطاني، بوريس جونسون، في الحملة.





وظهر رئيس وزراء بريطانيا أمام مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، وهو يصفق للأطقم الطبية البريطانية على مجهوداتهم.





وكتب جونسون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نيابة عن البلد بأكمله ، أود أن أشكر جميع الممرضات والأطباء وموظفي دعم NHS ومقدمي الرعاية الذين يعملون بجد لمحاربة الفيروسات التاجية".





وأضاف: "من أجل مساعدتهم، وحماية الأطقم الطبية والمرضى، يجب على الجميع البقاء في المنزل".





The London Eye, the Wembley Arch, the Royal Albert Hall, the Principality Stadium and Lincoln Cathedral were among the landmarks lit a vivid 'NHS blue' during the emotional salute.