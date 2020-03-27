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تعليم

التعليم العالي لأطباء المستشفيات الجامعية: أنتم أبطال وجنود مصر

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:07 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو أشادت من خلال بدور المستشفيات الجامعية والأطباء أبطال وجنود مصر في هذه المرحلة "الفريق الصحي" (أطباء، تمريض، فنيين وإداريين).


وجاء المنشور عبر الفيسبوك: " تحية إعزاز وتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أبطال وجنود مصر في هذه المرحلة الفريق الصحي (أطباء، تمريض، فنيين وإداريين) في ربوع الوطن وبالأخص المستشفيات الجامعية ينابيع العطاء، لكم منا كل الدعم، التقدير والاحترام.. تحيا مصر ".



وكانت قد أشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدور الجامعات المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالأخص جامعة المنصورة التي أنتجت ذاتيا مستلزمات الوقاية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا



ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، مقطع فيديو بعنوان "جامعتنا المصرية العريقة تصنع من الأزمة إنجازات.. تحيا مصر" ، حيث أوضحت بالفيديو أهم إنجازات جامعة المنصورة في إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية من كميات ومواد مطهرة للتعقيم.
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