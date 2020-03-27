التعليم العالي لأطباء المستشفيات الجامعية: أنتم أبطال وجنود مصر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو أشادت من خلال بدور المستشفيات الجامعية والأطباء أبطال وجنود مصر في هذه المرحلة "الفريق الصحي" (أطباء، تمريض، فنيين وإداريين).









وجاء المنشور عبر الفيسبوك: " تحية إعزاز وتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أبطال وجنود مصر في هذه المرحلة الفريق الصحي (أطباء، تمريض، فنيين وإداريين) في ربوع الوطن وبالأخص المستشفيات الجامعية ينابيع العطاء، لكم منا كل الدعم، التقدير والاحترام.. تحيا مصر ".













وكانت قد أشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدور الجامعات المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالأخص جامعة المنصورة التي أنتجت ذاتيا مستلزمات الوقاية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا











