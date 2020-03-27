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ثقافة

لماذا تصدر عمر خيرت توتير؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

ظاهرة جديدة تسبب فيها فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم خلال الفترة الأخيرة، ودفع الحكومات باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، ومنها فرض حذر التجوال، لمنع المواطنين من السير في الشوارع، إلا أن ذلك تسبب في العديد من الإيجابيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاهتمام بحفلات الموسيقى الراقية، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي بثته وزارة الثقافة عبر موقعها الجديد على الإنترنت ضمن مبادرتها " خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".


وتصدر الموسيقار الكبير عمر خيرت ترند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،  عقب بدء حفلته أونلاين فى التاسعة مساء على الموقع الخاصة بوزارة الثقافة، الذي أطلقته مؤخرًا ضمن مبادرتها "خليك في البيت.. الثقافة بين يديك"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل "يوتيوب وفيس بوك".

 

وهذا يدل على وعي الشباب واهتمامهم بمثل هذه الحفلات، وإنهم في تعطش كبير لهذا، وحقق الحفل في أقل من ساعة قرابة السبعون ألف مشاهدة.

 

وتضمن الحفل مختارات من اعمالة الخاصة الشهيرة منها العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، خللى بالك من عقلك ، فى هويد الليل ، مسالة مبدا ٢ ، تيمة حب ، زى الهوا ، الداعية ولعب صولوهاتها على الة الكمان حسام شحاته ، فيها حاجة حلوة ، اعدام ميت ، الخواجة عبد ، جيران الهنا ، عفوا ايها القانون ، النوم فى العسل ، مافيا ، عارفة ، قضية عم احمد ، انت المصرى ، البخيل وانا و١٠٠ سنة سينما .

 

وكانت دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة قد علقت أنشطتها وعروضها في وقت سابق من الشهر الحالي حتى إشعار آخر، كما أغلقت دور السينما أبوابها وتأجلت المهرجانات السينمائية والموسيقية إلى أجل غير مسمى في إطار.

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