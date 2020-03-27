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رياضة

عقب استقالة جمال الغندور..هجوم ناري من حكم بالدرجة الأولى على اللجنة الخماسية

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:23 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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ياسمين تيسير
هاجم سعيد حمزة حكم الدرجة الأولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب استقالة جمال الغندور رئيس اللجنة صباح أمس مشددا أن تقنية حكم الفيديو (VAR) دخلت بناء على طلب الأندية وليس الحكام.

وأضاف سعيد حمزة في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن الحكام لم يتقاضوا أي مستحقات مالية منذ 7 أشهر متسائلا :" كيف يتم إنفاق 80 مليون جنيه على الـ (VAR) ولا يحصل الحكام على مستحقاتهم منذ سبتمبر الماضي؟ "


وتابع الحكم المصري أن السماعات التي يستخدمها الحكام تالفة ولا تعمل بالاضافة لان الحكام لم يحصلوا على اي ملابس منذ العام الماضي.

وأكمل أنه لا يوجد أي تواصل بين حكم الساحة وحكام الـ (VAR) بسبب عدم وجود سماعات.

وتابع أن اللائحة القديمة الخاصة ببدلات الحكام تم اعتمادها في 27 أغسطس 2015 مشددا أن اللائحة الجديدة تم اعتمادها في فترة تولي ثروت سويلم إدارة الاتحاد وتم رفع البدل فيها إلى 5000 جنيه للحكم.

واختتم مؤكدا أن الحكام المصريين يشعرون بالإهانة الشديدة كحكام في مصر

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