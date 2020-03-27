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فن

معانا واحد في الجروب.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا بتيك توك.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:39 ص
مصطفى كرم
شاركت  هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر جمهورها بفيديو جديد لابنتها ليلى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مشاركتها بتك توك.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بفيديو كوميدي على تيك توك وهي تقلد فيديو لسيدة رأت شاب عضو في جروب خاص بالسيدات وهي تقول  " معانا واحد في الجروب امسك حرامي يا ادمن".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "زي العسل ماشاء الله" و " التيك توك منور" و "والله دمك عسل" و " هموت من الضحك". 

ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس كلٌ من محمد رمضان و نور و روجينا و ادوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز و محمدعلاء و سلوى عثمان و احلام الجريتلي وعبدالعزيزمخيون  من اخراج محمد سامي. 
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