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هل يعود كورونا للمتعافين مرة أخرى ؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:21 ص
كورونا
كورونا
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هاجر هانئ
على الرغم من  تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد  حول العالم، فإن الأمل في الشفاء أصبح قوي بعد محاولات كبرى دول العالم في إيجاد لقاح ضد كورونا مثل الصين التي نجحت في علاج عدد كبير من المصابين، وفرنسا وألمانيا التي تجري محاولات للوصول إلى مصل يعالج كورونا.

ولكن رغم ذلك حذر طبيب صيني من انتكاسة المرضى الذين يتعافون من فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الطبيب زان تشينجيوان، والذي يعمل في لجنة الصحة بالصين، إن هناك احتمالا بانتكاسة الحالات التي تعافت من فيروس كورونا، وأنه من الضروري أن يأخذوا حذرهم ووقايتهم وذلك باستخدام وسائل الحماية الصحية الخاصة بهم.


وأوضح الدكتور زان أن إنشاء أجسام مضادة ضد الفيروس داخل بعض الأفراد لا تستمر طويلًا، مؤكدا أنه بدون عدد كافٍ منها، يمكن أن يصاب شخص ما بنفس الفيروس أكثر من مرة، وبأعراض مشابهة بمرض السارس أيضا.

لكن خبراء في المملكة المتحدة قالوا إنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه من الممكن حدوث انتكاسات.

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