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أخبار البلد

رسالة إلى عملائها.. مصر للطيران تشارك في حملة خليك في البيت

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:42 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، في حملة "خليك في البيت"، التي أعلنت عنها العديد من مؤسسات وهيئات الدولة من أجل سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة نحو 495 مواطنًا و 24 حالة وفاة داخل البلاد.

ووجهت مصر للطيران، رسالة إلى عملائها المسافرين، بالبقاء بالمنزل حفاظا علي سلامتهم حتي يستطيعوا السفر والمغامرات مرة ثانية على متن رحلاتها الجوية بأمان وسلامة.

وعلقت مصر للطيران رحلاتها الدولية إلى دول العالم،  تنفيذا لقرار الحكومة المصرية الصادر بتعليق الطيران من وإلى المطارات المصرية، باستثناء رحلات الشحن الجوي والطيران الداخلي.

جدير بالذكر، أن قطاعي الطيران من القطاعات الأكثر تضررا علي مستوي العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن خسائر شركات الطيران  حول العالم سوف تقدر بنحو 252 مليار دولار بسبب هذه الأزمة، كما أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن خسائر قطاع الطيران المصري من قرار تعليق الرحلات حتي 30 مارس تصل إلي 2.25 مليار جنيه.
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