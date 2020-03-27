إخلاء سبيل 20 متهما بخرق قرار حظر التجول بالقليوبية

قررت نيابة بندر بنها إخلاء سبيل 20 متهما خرقوا قرار حظر التجول بضمان محل إقامتهم بعد أن تم ضبطهم متلبسين باختراق قرار الحظر وخروجهم ليلا ببنها.





وقال مصدر مسئول ان النيابة العامة راعت ظروف المتهمين بخرق الحظر وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.





واشار المصدر الى أن أمر توفر شروط جريمة كسر الحظر، مرجوعة إلى الظروف الموضوعية التي يقدرها القاضي والنيابة العامة.





وكان مجلس الوزراء قد أصدر بعض الإجراءات الإلزامية، حفاظا علي أرواح المواطنين وللحد من فيروس كورونا منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة إعتبارًا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.





كما تتضمن القرار إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص وغلق المحلات والكافيهات والمقاهى إعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.





وطالب رئيس الحكومة جميع المواطنين بالالتزام بالقرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، كما طالب وزارة الداخلية بالتعامل بالقانون مع المخالفين، مؤكدًا أن العقوبة تصل للحبس وغرامة مالية 4000 جنيه.