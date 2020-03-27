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فن

«س» تطلق البرومو الدعائى لمهرجان المسرح العالمي أون لاين

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:33 م
مهرجان المسرح العالمى
مهرجان المسرح العالمى
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أحمد إبراهيم
أطلقت مؤسسة س للثقافة والابداع صباح اليوم،البرومو الدعائى للدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين،والذى يبث اليوم الجمعة فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على صفحات مؤسسة س ومهرجان مسرح الجنوب وفرقة الوفاء للنهوض المسرحى بتونس.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان:"إنه لأول مرة يتم عمل برومو دعائى للمهرجانات وذلك للتعريف بالعروض المشاركة فى المهرجان وهو تقليد جديد ستتبعه المؤسسة فى كل انشطتها بصفة دائمة وقد  تم اختيار 15 عرض مسرحى لتقديم ثلاث عروض يوميا فى الفترة من 27 : 31 مارس الحالى على ان تقام المناقشات اون لاين عقب كل عرض.

واضاف ان فكرة المهرجان لاقت نجاحا كبيرا خاصة انه اول مهرجان مسرحى يتم تنظيمه على مستوى العالم  على شبكة الانترنت حيث تشارك مصر بأربع عروض والعراق ثلاث عروض اما المغرب فتشارك باربعةعروض ورغم ازمتها الكبيرة تشارك ايطاليا  بالعرض المسرحى "  ايام السعيدة".

وتشارك الجزائر بالعرض المسرحى " تفضلى يا انسة " وتشارك   جمهورية جاميكا بامريكا الشمالية بالعرض المسرحى " بيت الدمية "  اما  تونس فتشارك فرقة الوفاء للنهوض المسىرحي  بالعرض المسرحى "  لهوة " وتشارك  سلطنة عمان بعرض درويش.

يذكر ان مهرجان المسرح العالمى اون لاين  هو اول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمة على مستوى العالم  فى ضو الاحتفال  باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الانشطة فى كل الدول.

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