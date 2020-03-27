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برلمان

2000 جنيه.. تحرك برلماني لزيادة بدل عدوى الأطباء في مواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:50 م
طبيب
طبيب
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أحمد أيمن

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بسرعة تطبيق زيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، مشيرة إلى أن الأطباء يمثلون جيش مصر الأبيض فهم خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، نظرا لأنهم أكثر فئة معرضة للإصابة بالفيروسات أو غيرها من الأوبئة في حالة انتشار المرض على نطاق واسع، الأمر الذي يتطلب تعويض مادي كبير لهم نظير القيام بمهامهم العصيبة.


وأكدت أبو السعد في طلبها، أن هناك أحكاما قضائية صدرت ألزمت وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، والوقت الحالي هو الأنسب لتطبيق حكم القضاء وتفعيله، والوقوف بجانب هذه الفئة المسئولة عن حماية صحة الشعب المصري، دون النظر لأي اعتبارات خوف او عدوى، فهم يقدمون خدماتهم ومهامهم دون خوف او انتظار مقابل، الأمر الذي يستوجب من الدولة توفير حماية لهم ولأسرهم.


وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في حالة إصابة طبيب، أثناء عمله لمواجهة انتشار الفيروس، فواجب الدولة مراعاته هو وأسرته تقديرا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه لحماية الدولة المصرية، والحفاظ على صحة شعبها.

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