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أخبار العالم

تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 10 حالات قادمة من الخارج.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد أعلن أمس تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 1012 حالة.

وأكد العالي، في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم /الخميس/ - تعافي 4 حالات إضافية، ليصل إجمالي الحالات المتعافاة إلى 33 حالة، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣ حالات.
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