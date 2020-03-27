تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد أعلن أمس تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 1012 حالة.

وأكد العالي، في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم /الخميس/ - تعافي 4 حالات إضافية، ليصل إجمالي الحالات المتعافاة إلى 33 حالة، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣ حالات.