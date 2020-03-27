ما مصير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ؟ .. وكيل الازهر يجب

قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.





وأكد وكيل الأزهر في بيان، أنه سيتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 مارس ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية.





وطالب باستكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التي كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في العام الدراسي المقبل ، وتعهدت جامعة الأزهر الشريف مشكورة بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م.





وأشار إلى أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد في موعدها المقرر إن شاء الله ، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.





وتجري هذه القرارات على جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية ، وكذا أبناؤنا في الخارج .





وأوضح ان الطلاب المتقدمون من الخارج و الباقون للإعادة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تسري عليهم هذه القواعد أيضا .