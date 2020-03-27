لمواجهة كورونا..رئيس مدينة كفرالشيخ يطهر شوارع القنطرة.. فيديو

بحي القنطرة، شارع الزهيري و شارع السلام و شارع محطة الصرف و جميع شوارع القنطره الفرعيه، بمعرفة شباب وأهالي المنطقة، من خلال المشاركة المجتمعية.

وقال مبروك لـ"صدى البلد"، إن الحملة بدأت منذ الصباح الباكر،