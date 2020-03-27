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محافظات

لمواجهة كورونا..رئيس مدينة كفرالشيخ يطهر شوارع القنطرة.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة بحي القنطرة البيضاء؛ لرش وتطهير الشوارع بالمواد المطهرة والمعقمة، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص، رئيس مدينة كفر الشيخ، على رش الشوارع بنفسه، وسط مشاركة مجتمعية من شباب وأهالي القنطرة البيضاء؛ لتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية البناءة في هذه الأيام الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهة وباء كورونا.

وقال مبروك لـ"صدى البلد"، إن الحملة بدأت منذ الصباح الباكر، بحي القنطرة، شارع الزهيري و شارع السلام و شارع محطة الصرف و جميع شوارع القنطره الفرعيه، بمعرفة شباب وأهالي المنطقة، من خلال المشاركة المجتمعية.

وأشار رئيس مدينة كفر الشيخ، إلى شراء الأهالي للمواد المطهرة التي تضاف للمواتير وبأكثر من موتور رش وما زال العمل مستمرًا ، لافتًا إلى أن هذا بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المشاركة المجتمعية في كل مناطق المدينة و قرى مركز كفر الشيخ.
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