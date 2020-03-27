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أخبار العالم

في عيد ميلاده.. رئيس الفلبين يخضع للحجر المنزلي بعد مخالطة مصابين بكورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:53 م
وضع الرئيس الفلبيني
وضع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في الحجر الصحي
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رحيم يسري
أفادت وسائل إعلامية بوضع الرئيس الفلبيني في الحجر الصحي المنزلي عقب مخالطته لأشخاص ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلامية عن متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه في العزل المنزلي بعد تواصله مع شخص مصاب بفيروس كورونا، موضحا أن الأطباء والفريق الرئاسي نصحوه بالالتزام بالحجر المنزلي ابتداء من يوم السبت الذي يوافق عيد ميلاده.

وأوضح المتحدث أن الرئيس سيواصل عمله أثناء فترة الحجر الصحي، ويأمل في أن ينتصر الشعب على فيروس كورونا.

من جانبه قال السيناتور كريستوفر جو وهو عضو مجلس الشيوخ إن عزل دوتيرتي يستمر 14 يوما وينتهي في السابع من إبريل المقبل.

ويحتقل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بعيد ميلاده الـ75 غدا السبت، لكنه سيضطر للخضوع لتلك الإجراءات هو ومسؤولين آخرين بعد مخالطتهم لأشخاص مصابين بفيروس كورونا.
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