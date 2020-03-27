الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بـ فيروس كورونا حول العالم و أن أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم وأكثر من 20 ألف حالة وفاة وناشدت المنظمة دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.





وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الإيبوبروفين والعلاجات الأخرى تجعل COVID19 أسوأ، ناصحة كل من لديه أعراض تتعلق بفيروس كورونا، بالاتصال بالخط الساخن للصحة الوطنية.

وأوضحت المنظمة، أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى COVID-19 ولا يعلمون بأي تقارير عن أي آثار سلبية للإيبوبروفين، تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التي تحد من الاستخدام في بعض السكان.





وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة به أكدت إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه قيد الحجر الصحي الآن.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".

وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رعايا المملكة من مخالفة الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون اعتقالا وغرامات.





وحسب القواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، بإمكان أفراد الشرطة أن يطالبوا المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وستفرض على المخالفين غرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا مع إمكانية تخفيضها إلى 30 جنيها في حال تم دفعها خلال 14 يوما وفي حال تكرار المخالفة ستكون الغرامة 120 جنيها.

وقالت باتيل إن "رئيس الوزراء كان واضحا بشأن ما يجب أن نقوم به، أي البقاء في البيت وحماية منظومتنا للرعاية الصحية وإنقاذ حياة الناس" وأشادت بجهود الهيئات المعنية الرامية لمنع انتشار الفيروس في بريطانيا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 9529 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 463 حالة وفاة حتى صباح أمس الخميس.