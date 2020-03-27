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برلمان

صحة البرلمان: تحية قلبية لجيش مصر الأبيض فى مواجهته لـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
وجه الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية والتقدير والاحترام للطاقم الطبى المصرى من أطباء وتمريض وصيادلة وإسعاف وخدمات معاونة فى جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال " حساسين " فى بيان اصدره اليوم: "لقد اعتدنا الهجوم على القطاع الصحى بمصر ولكن هؤلاء الابطال البواسل بداية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومرورا بجميع القيادات ووصولا الى جميع العاملين بالمنظومة الصحية يستحقون تحية قلبية من كل المصريين لانهم اكدوا للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأضاف انهم يستحقون فعلا لقب جيس مصر الأبيض فهم مثل أبطال وبواسل وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة على جبهة القتال فهم ايضا على جبهة القتال فى المواجهة والمعركة مع فيروس كورونا اللعين حيث تقدموا الصفوف ولم يتوانوا لحظة فى تقديم ارواحهم وكل الرعاية الصحية والعاجلة لكل من تعرض للإصابة بفيروس كورونا من أشقائهم المصريين.
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