مصطفى شعبان: اللهم ارحم جورج سيدهم بقدر ما أدخل على الناس من بهجة





وكتب مصطفى شعبان، في تغريدات على تويتر: «اللهم ارحمه واغفر له وتقبله بقدر ما أدخل على الناس من بهجة وسرور . رحم الله الاستاذ #چورج_سيدهم».





وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما. وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا استاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي.