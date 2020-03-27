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فن

مصطفى شعبان: اللهم ارحم جورج سيدهم بقدر ما أدخل على الناس من بهجة

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:15 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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سعيد فراج
حرص الفنان مصطفى شعبان على نعي الفنان الراحل جورج سيدهم، بعدما وافته المنية اليوم الجمعة 27 مارس، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر. 

وكتب مصطفى شعبان، في تغريدات على تويتر: «اللهم ارحمه واغفر له وتقبله بقدر ما أدخل على الناس من بهجة وسرور . رحم الله الاستاذ #چورج_سيدهم».

وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما. وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا استاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي.
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