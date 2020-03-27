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سيارات

سيارة كهربائية جديدة تنافس تيسلا وتقطع 470 كم في الشحنة الواحدة

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة تعديل السيارات الشهير "بوليستار" ، عن انتاج سيارة كهربائية متطورة تحت مسمى Polestar-2 ، لمنافسة تسيلا 3 الشهيرة والتى تعتبر الاحدث فى عالم السيارات الكهربائية.


تصميم السيارة الجديدة يجمع بين البساطة وملامح التطور بنفس الوقت، وزودتها Polestar بمصابيح LED  مميزة وسقف بانورامي كبير، وعجلات رياضية عريضة.


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وبنيت سيارة Polestar-2 على منصات CMA الشهيرة التي اختبرتها فولفو في العديد من مركباتها وأثبتت جدارتها في العامين الأخيرين.


كما تم وضع شاشة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة، شبيهة بتلك الموجودة في سيارات تسلا، ويمكن من خلالها أيضا رؤية محيط السيارة بالكامل عبر الكاميرات.


اما قوة محركاتها الكهربائية تاتى بعزم 400 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 5 ثوان، إضافة لبطاريات متطورة تكفيها لتقطع 470 كلم بالشحنة الواحدة. 


والجدير بالذكر ان العديد من شركات السيارات العالمية  اتجهت مؤخرًا إلى تصنيع السيارات الكهربائية، في ظل اتجاه قطاع كبير من العملاء إلى الاعتماد عليها .

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