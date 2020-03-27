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توك شو

عاجل.. مصل الملاريا يحمى من كورونا والطقس الحار سيقضى عليه

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:43 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أكد أسامة حمدي، مدير برنامج السمنة المرضية بجامعة هارفارد،  أن فيروس كورونا من  أسرع الفيروسات انتشارا، موضحا أن 80% ممن أصيبوا بالمرض لا يظهر عليهم أعراض.

وأوضح حمدي خلال حلقة اليوم من برنامج " مصر تستطيع"،  والذي يقدمه الإعلامي " أحمد فايق "، على فضائية " دي ام سي"، أن الهدف الأساسي من العزل هو عدم نقل العدوى في وقت زمني قصير، منوها أن أجهزة التنفس الصناعي تواجه عجزا كبيرا في كل الدول.

وأضاف حمدي: "الغلاف الدهني للفيروس يتأثر بشدة بأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وهناك احتمالات أن تقضي حرارة الشمس علىه في الدول التي بها طقس حار".

وأكد حمدي الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم مرض "الدرن" يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ منوها أن مصر ستتمكن من عبور تلك الأزمة، ولابد ألا ييأس المواطنون وأن يقفوا بجوار وطنهم حتى عبور تلك الأزمة.
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