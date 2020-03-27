عاجل.. مصل الملاريا يحمى من كورونا والطقس الحار سيقضى عليه

أكد أسامة حمدي، مدير برنامج السمنة المرضية بجامعة هارفارد، أن فيروس كورونا من أسرع الفيروسات انتشارا، موضحا أن 80% ممن أصيبوا بالمرض لا يظهر عليهم أعراض.





وأوضح حمدي خلال حلقة اليوم من برنامج " مصر تستطيع"، والذي يقدمه الإعلامي " أحمد فايق "، على فضائية " دي ام سي"، أن الهدف الأساسي من العزل هو عدم نقل العدوى في وقت زمني قصير، منوها أن أجهزة التنفس الصناعي تواجه عجزا كبيرا في كل الدول.





وأضاف حمدي: "الغلاف الدهني للفيروس يتأثر بشدة بأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وهناك احتمالات أن تقضي حرارة الشمس علىه في الدول التي بها طقس حار".



