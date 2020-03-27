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أصل الحكاية

بـ 5 فيديوهات.. أخطاء المصريين في التعامل مع كورونا تدفعنا لمصير أمريكا وأوروبا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من محافظة الإسكندرية يكشف توافد المواطنين الى الكورنيش قبل بدء موعد حظر التجول، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع الفيديو اصطفاف السيارات بجوار الكورنيش وبعض المارة مترجلين على الطريق قبل ما يقرب من ساعة من موعد تنفيذ حظر التجول، والذي اتخذته الدولة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

السلوك الذي قام به بعض المواطنين المصريين يعيد إلى الأذهان التصرفات التي ارتكبها الأمريكيون والأوروبيون والتي أدت إلى التفشي الشديد للفيروس في دول مثل كندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وغيرهم. فلم يلتفت المواطنون في تلك الدول بالتحذيرات التي أطلقتها السلطات الحكومية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وانطلقوا إلى الشواطئ والشوارع، غير عابئين بالفيروس.

فقد سجلت أمريكا حتى اليوم 96,968 حالة إصابة بالإصافة إلى 1477 حالة وفاة.
وسجلت إيطاليا 86,498 حالة إصابة، فيما سجلب 9,134 حالة وفاة.
وسجلت أسبانيا 64,059 حالة إصابة، بينما سجلت 4,934 حالة وفاة.
وفي ألمانيا وصلت عدد الإصابات إلى 50,178 فيما وصل عدد الوفيات إلى 338
ووصل عدد الإصابات في فرنسا إلى 32,964 حالة إصابة ووصل عدد الوفيات إلى 1,995
وسجلت بريطانيا 14,543 حالة إصابة فيما تم تسجيل 759 حالة وفاة.

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