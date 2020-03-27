وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات حظر التجوال بالسوبرجت

تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل حركة نقل ركاب قطاري 3001 و 1001 من خلال أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة إلى المرج وموقف العاشر مجانا وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية.





كان وزير النقل وجه بتخصيص عدد من أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة لنقل ركاب السكك الحديدية ممن يستقلون القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعد موعد الحظر نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة.





يأتي ذلك لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط أو نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة نظرا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة ١٤ يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر حيث نقل مساء اليوم عدد 3 أتوبيسات فاخرة سويرجيت الركاب من محطة مصر إلى الأماكن المشار إليها لتعود بعدها إلى محطة مصر لتنظر ركاب قطاري رقم981ورقم 983.