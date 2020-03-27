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فن

رحل الطيب الصابر.. رجاء الجداوي تودع جورج سيدهم

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:51 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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سعيد فراج
نعت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الفنان الراحل جورج سيدهم.

ونشرت الجداوي، صورة لها مع الراحل، من أحد الاحتفالات بعيد ميلاده، وعلقت عليها: "رحل جورج سيدهم الذي أسعدنا كثيرا، رحل الطيب الصابر بعد معاناة طويلة مع المرض، الله يرحمك يا جورج، ويصبر د. ليندا، الزوجة الوفية المخلصة على فراقه".

وأعلن الفنان هاني رمزي، وفاة الفنان جورج سيدهم، اليوم الجمعة، 27 من مارس، عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي، ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي".

وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن تشييع جثمانه من كنيسة العدرا في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع عدم إقامة عزاء له؛ تماشيا مع الإجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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