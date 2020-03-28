في ذكرى وفاته.. عرض مقتنيات جديدة خاصة بالفنان أحمد زكي.. شاهد

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرا مصورا عن مكتب الفنان الراحل أحمد زكي الذي يكون في شارع الهرم.

وأضاف وائل الابراشي داخل هذا التقرير، أن هذا المكتب يكون من المكاتب الهامة الذي عاش فيها الفنان أحمد زكي جزءا من حياته الفنية، معلقا على ذلك "ربما يحمل هذا المكتب بعض الذكريات الفنية المتعلقة بأفلام ومسلسلات وأعمال فنية في غاية الأهمية".

وتابع وائل الإبراشي، أنه صدم حين علم أن هذا المكتب قد تم بيعه بكل ما يحتويه، مشيرا إلى أن المكتب يحتوي على العديد من المقتنيات الفنية الخاصة بالراحل أحمد زكي.

وأوضح وائل الإبراشي، أن هناك العديد من نجتيف الأفلام موجودة داخل المكتب وهناك أيضا بعض الخطابات الخاصة بالفنان أحمد زكي وأخري خاصة بزوجته هالة فؤاد.

وأشار إلى أن، هناك ألبومات صور خاصة بالفنان أحمد زكي موجودة أيضا داخل المكتب، موضحا أن هذا المكتب شهد جميع الاعدادات الخاصة بفيلم السادات.