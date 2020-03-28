الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، اليوم السبت، بإسقاط طائرة مسيرة تركية تابعة لقوات حكومة الوفاق الموالية لتركيا في محور الرملة بالعاصمة طرابلس.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، بسط سيطرته على مدن "الجميل ورقدالين وزلطن" غرب البلاد، مشيرا إلى أن هذه المناطق تنعم الآن بالحرية والأمن والأمان بعد طرد قوات ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية منها.





وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: "نبشركم بأن قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكنت بحمد الله من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين و زلطن ، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة".



