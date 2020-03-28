النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الجزائري سفيان فيغولي

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة النصر السعودي في مفاوضات مع النجم الجزائري سفيان فيغولي لاعب جالطة سراي التركي لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي النصر لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري سفيان فيغولي لاعب وسط فريق جالطة سراي التركي، حيث تم تداول أنباء كثيرة خلال الفترة الأخيرة . وحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي النصر لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري سفيان فيغولي لاعب وسط فريق جالطة سراي التركي، حيث تم تداول أنباء كثيرة خلال الفترة الأخيرة .



وأكدت الصحيفة أن الإدارة لم تدخل في مفاوضات مع أي لاعب أجنبي الأيام الماضية، سواء فيغولي، أو غيره، مشيرة إلى أنه في فترة التوقف دائمًا ما تكثر الشائعات.



وكانت العديد من وسائل الإعلام في تركيا والجزائر تناقل في الساعات القليلة الماضية أخبارًا عن تحركات إدارة النادي "العالمي" في مفاوضات مع الجزائري سفيان فيغولي.