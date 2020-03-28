إسرائيل تقرر الإفراج عن مئات الأسرى بسبب كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإفراج عن مئات الأسرى الجنائيين، وذلك في إطار مكافحتها لانتشار فيروس الكورونا.

ونقل موقع "0404" عن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية "جلعاد أردان" قوله إن هناك حاجة ملحة لتقليل الاكتظاظ في السجون كونها عبارة عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت حال انتقال الوباء إليها.

ويشمل القرار الإفراج عن الأسرى المحكومين حتى 4 سنوات وتبقى أسابيع على موعد الإفراج عنهم حيث سيتم إطلاق سراحهم مع تعهد بالتزام الحجر المنزلي مدة شهر، في حين يستثنى من القرار المتهمون بمخالفات متعلقة بالعنف داخل العائلة بالإضافة للمخالفات "الجنسية".