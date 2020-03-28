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توك شو

بسبب كورونا.. لميس سلامة عن ذهاب البعض للمصايف: تهريج واستهتار

السبت 28/مارس/2020 - 09:13 ص
عبد الخالق صلاح
قالت الإعلامية لميس سلامة: إنها تفاجأت ببعض الفيديوهات التي تم تداولها على السوشيال ميديا مساء أمس تبرز ذهاب بعض المواطنين إلى بعض الشواطئ للتنزه والاستمتاع بالإجازة الطارئة، مؤكدة أن الأمر لا يتحمل أي تهريج أو استهتار بحجة الملل من البقاء في المنزل.

وأضافت «لميس سلامة» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن: «الناس فاهمه الموضوع غلط يعني إيه الناس تروح العين السخنة والعجمي والساحل في ظل الظروف التي تمر بها الدولة  ده اسمه استهتار».

وتابعت: «ده ظرف الدولة تمر به ولازم كلنا نتحمل المسئولية علشان نعدي منه..دول أخرى أصبح عندها كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا لأنهم تعاملوا مع الموضوع في البداية باستهتار».

وأكدت أنه لابد أن يكون هناك تحرك قوي وحاسم من الدولة ضد المتجاوزين لمواجهة إنتشار فيروس كورونا حتى لا نتعرض ما تتعرض له الدول الأخري، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات يقلل من نسبة انتشار الفيروس.

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