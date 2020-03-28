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توك شو

بسبب كورونا.. رشا مجدي للمصريين: أرجوكم خافوا على أنفسكم وأولادكم وبلادكم

السبت 28/مارس/2020 - 09:05 ص
رشا مجدي
رشا مجدي
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عبد الخالق صلاح
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن رشا مجدي الدولة تتخذ إجراءات قوية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحة أن هناك متابعة دقيقة على مدار الساعة من الحكومة للحفاظ على حياة المواطن وتحمل الصعاب.

وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة هناك بعض التصرفات من قبل بعض المواطنين بعد قرار رئيس الوزراء الحصول على إجازة للبقاء في المنازل.

وأشارت إلى أن البعض ذهب إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية بالرغم من تحذيرات الدولة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتابعت: «أرجوكم خافوا على أنفسكم وأولادكم وبلادكم».

ووجهت رشا مجدي رسالة لكل من يخرج للسفر والتنزه: "إنتم مش حاسين بالموضوع وخطورة الموقف"، مطالبة رئاسة الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر.
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