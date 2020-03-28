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خبيرة تقدم نصائح ذهبية لمواجهة حظر كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:53 ص
طعام صحي
طعام صحي
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قدمت الدكتورة رنا عامر أخصائية تغذية، عدة نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، والطريقة الصحية السليمة لتناول الغذاء أثناء التواجد في المنزل لفترات طويلة.

وقالت «رانا عامر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج «صباح البلد» إنه قبل أزمة فيروس كورونا كان هناك من يتناول وجبة واحدة فقط طوال اليوم، وبعد الأزمة والجلوس في المنزل أصبحوا يتناولون أكثر من 3 وجبات وفي الحالتين خطأ كبير لأنه غير صحى.

ونصحت أخصائية تغذية، بتناول 5 وجبات على مدار اليوم 3 وجبات رئيسية تتمثل في فطار غداء عشاء بينهم وجبتين خفيفتين في الوسط بها عناصر غذائية سليمة.

وأوضحت أن الحياة الصحية لا تعتمد على تناول الأطعمة الصحية فقط، وإنما الممارسات الصحية السليمة ركن أساسي في حياة الإنسان، مؤكدة أنه من الضروري الابتعاد عن أي شيء يتسبب في العصبية أو القلق والتوتر.
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