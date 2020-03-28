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أخبار العالم

الصين تعيد مترو الأنفاق للعمل جزئيا في ووهان

السبت 28/مارس/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقه لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنه "في 28 مارس الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00”.

وأكدت أنه “على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى أخر.

يذكر أن مترو مدينة ووهان الصينية يحتوي على تسعة خطوط مترو و 228 محطة توقف، وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم 8 أبريل المقبل.

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